Erzurumspor'da transfer: Martin Hasek

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i renklerine bağladı.

Haber; AA
Abone Ol
Erzurumspor'da transfer: Martin Hasek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Eylül 2021 15:57
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, orta saha oyuncusu Martin Hasek'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki Çek futbolcu Hasek ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Martin Hasek" ifadesi kullanıldı.

Hasek, daha önce Almanya 3. Lig takımlarından Würzburger Kickers'da forma giyiyordu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.