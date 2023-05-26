Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Erzurum'da organize edilen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA
Abone Ol
Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2023 15:54
Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.

 Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı'nca Erzurum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 46 ilden 220 öğrenci katıldı.

İki gün süren organizasyonda kendi kategorilerinde derece alan sporcular ödüllendirildi.

Turnuva da görevli il hakemi Ömer Aydın, AA muhabirine, öğrencileri bilek güreşine ve spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bizler de vücut geliştirme ve bilek güreşi hakemi olarak sahadaydık. Amacımız burada bilek güreşini öğrencilere tanıtmak. Sporun daha aktif olması amacıyla yaptık." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery