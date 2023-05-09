Erzincan'da düzenlenen ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu programında yer alan ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzincan'da düzenlenen ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları başladı
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09 Mayıs 2023 16:53
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu programında yer alan ÜNİLİG Badminton Süper Lig müsabakaları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'ndaki müsabakaların açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Ramazan İmamoğlu, kamu ve kuruluş müdürleri, sporcular, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Levent, açılışta yaptığı konuşmada, EBYÜ'nün. badminton müsabakalarında önemli dereceleri olduğunun altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi İmamoğlu ise ulusal ve uluslararası organizasyonlarda badmintonda EBYÜ'nün önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat da müsabakalara 8 üniversite takımının katıldığını ve organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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