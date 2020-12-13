Erwin Koeman: 'İstanbul harikaydı'

Fenerbahçe'de önce yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Erwin Koeman, Türkiye günlerini anlattı.



Hollandalı teknik adam, 2018/2019 sezonunda geçici teknik direktör olarak Fenerbahçe ile 9 maça çıktı.



"İSTANBUL HARİKAYDI"



59 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "İstanbul harika bir şehirdi. Fenerbahçe'deki ilk günümde bir sürü yemek yerlerinin olduğu bir yerdeydim. Kendime bir kebap aldım ve bir yere oturup yedim. Orada tek yapmanız gereken, o güzel koku eşliğinde hayatın nasıl gittiğini hissetmek." dedi.



Koeman ayrıca kardeşi Ronald Koeman'ın da Barcelona'da başarılı olmasını umut ettiğini söyledi.



