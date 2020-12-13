Erwin Koeman: "İstanbul harikaydı"

Teknik direktör Erwin Koeman, Türkiye'de Fenerbahçe'de geçen günleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Erwin Koeman: 'İstanbul harikaydı'
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13 Aralık 2020 17:44
Fenerbahçe'de önce yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Erwin Koeman, Türkiye günlerini anlattı.

Hollandalı teknik adam, 2018/2019 sezonunda geçici teknik direktör olarak Fenerbahçe ile 9 maça çıktı.

"İSTANBUL HARİKAYDI"

59 yaşındaki teknik adam açıklamasında; "İstanbul harika bir şehirdi. Fenerbahçe'deki ilk günümde bir sürü yemek yerlerinin olduğu bir yerdeydim. Kendime bir kebap aldım ve bir yere oturup yedim. Orada tek yapmanız gereken, o güzel koku eşliğinde hayatın nasıl gittiğini hissetmek." dedi.

Koeman ayrıca kardeşi Ronald Koeman'ın da Barcelona'da başarılı olmasını umut ettiğini söyledi.



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