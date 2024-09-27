Ertuğrul Doğan: 'Safları sık tutmalıyız'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün dergisinin 221. sayısına verdiği röportajda camianın geleceği ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"BAŞARININ ANAHTARI BİRLİK"
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Camiamızın bugünlerde şüphesiz en önemli ihtiyacı, birlik ve beraberlik olgusu. Diğer her şeyi kenara koyarak söze buradan başlamak istiyorum. Çünkü doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." dedi.
"ÖNEMLİ BİR YOL AYRIMI"
Taraftarın bir karar vermesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Bu camianın, bu renklere gönül veren herkesin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var. Üstelik hemen şimdi… Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da, Trabzonspor'a hiç bir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." ifadelerini kullandı.
"SÜPER LİG'E ODAKLANDIK"
Ertuğrul Doğan şöyle devam etti: "Bu yönetimin kısa vadeli hedefi nedir?" diye kimsenin saatlerce tartışıp uzun cümleler kurmasına gerek yok. Size iki cümlede özetleyeyim; ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimimizi yaptık. Bizi çok iyi tanıyan, tarihimize adını altın harflerle yazdıran, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış ve takımımızın hemen her başarısında yer alan, bu şehri soluyan ve bizi hedefe götüreceğine canı gönülden inandığımız Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca değeri yıllar sonra daha iyi anlaşılacak olan mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik."
"DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ"
Doğan, geçmişe takılıp kalınmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli.
"GEÇMİŞE TAKILMA LÜKSÜMÜZ YOK"
Trabzonspor hiç şüphesiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bu yüzden bakacağımız yer hep ileri. Birlikte… Ve daima ileri."
"BAŞARININ ANAHTARI BİRLİK"
Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Camiamızın bugünlerde şüphesiz en önemli ihtiyacı, birlik ve beraberlik olgusu. Diğer her şeyi kenara koyarak söze buradan başlamak istiyorum. Çünkü doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor." dedi.
"ÖNEMLİ BİR YOL AYRIMI"
Taraftarın bir karar vermesi gerektiğini dile getiren Doğan, "Bu camianın, bu renklere gönül veren herkesin, dünyanın neresinde olurlarsa olsun tüm Trabzonsporluların önünde, karar vermeleri gereken çok önemli bir yol ayrımı var. Üstelik hemen şimdi… Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve bir olacağız, böylece hala uzun bir maraton olarak önümüzde duran Süper Lig hedefine dolu dizgin koşacağız. Ya da, Trabzonspor'a hiç bir zaman fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikayetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız." ifadelerini kullandı.
"SÜPER LİG'E ODAKLANDIK"
Ertuğrul Doğan şöyle devam etti: "Bu yönetimin kısa vadeli hedefi nedir?" diye kimsenin saatlerce tartışıp uzun cümleler kurmasına gerek yok. Size iki cümlede özetleyeyim; ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım seçimimizi yaptık. Bizi çok iyi tanıyan, tarihimize adını altın harflerle yazdıran, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış ve takımımızın hemen her başarısında yer alan, bu şehri soluyan ve bizi hedefe götüreceğine canı gönülden inandığımız Şenol Güneş hocamızla birlikte var gücümüzle Süper Lig'e odaklandık. Ayrıca değeri yıllar sonra daha iyi anlaşılacak olan mali disiplinden taviz vermeden bu kulübü finansal bağımsızlığına taşımaya kilitlendik."
"DESTEĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİ"
Doğan, geçmişe takılıp kalınmaması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Bu iki büyük hedefi kişisel hırslarımızdan ötürü değil, Trabzonspor'un menfaatleri için belirledik. Takım performansını, bilet fiyatlarını, TS Club ürünlerini tartışabiliriz ama belirttiğimiz iki büyük hedefe ulaşmak için var gücümüzle bir olalım istiyorum. Desteğiniz tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli.
"GEÇMİŞE TAKILMA LÜKSÜMÜZ YOK"
Trabzonspor hiç şüphesiz değişime ayak uydurmak zorundadır. Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bu yüzden bakacağımız yer hep ileri. Birlikte… Ve daima ileri."