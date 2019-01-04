NEDEN İNAN FENERBAHÇE?

FENERBAHÇE'NİN GÜCÜNE HERKES İNANANACAK

FENERBAHÇE'NİN TAVRI KAZANMAK ÜZERİNEDİR

İKİNCİ YARIDA HERKES ÇOK DAHA FARKLI OLACAK

ALİ KOÇ, FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

DIRAR VE AATIF'IN AFFEDİLMESİ

VOLKAN, FENERBAHÇE'DE BEKÇİ OLUR

VOLKAN İLE ÇOK UZUN KONUŞUYORUZ

Volkan ile çok uzun konuşuyoruz. İlk sahaya çıktığımızda, sahayı özlemesiyle ilgili bir tepkisi oldu. Bir yere 17-18 yılınızı vermişsiniz. Başarılar yaşamışsınız. Sonuçta da bir ufak kırgınlık yaşamışsınız. Başka taraflarda düşünülmesini komik buluyorum. Asla kimse, ne bunu zorla yapar, asla kimseyi ne siz zorla duygulandırabilirsiniz, bu kadar geçmişe bakıp bu cümlelerden sonra başka türlü düşünülüyorsa... Volkan, burada yeşil sahaların içinde 18 yılını vermiş. Fenerbahçe, ona kaptanlığı vermiş. Bu değeri, ufacık bir göz kırpmayla silemezsiniz. Bu değeri başkanımız, yönetim kurulumuz verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertli kulübün Antalya kampında FBTV'nin sorularını yanıtladı.Ersun Yanal'ın sözleri şu şekilde;Kampın güzel ortamı bizi mutlu ediyor.Sonuçta Fenerbahçe, büyük bir inanca ve güce sahip olduğuna inanıyoruz. Fenerbahçe, bugün bulunduğu yerle kıyaslanacak bir kurum değildir. Fenerbahçe, büyüklüğünü her yerde kanıtlamış bir camiadır. Bir futbol takımı olarak biz de bu gelinen noktanın kabul edilebilir olmadığını, ikinci yarıda başlayacak futbol sezonuyla buna cevap vereceğiz.Neden inan Fenerbahçe? Bugün 35.801 oprtalama seyircimiz var. Bu Türkiye liglerindeki en üst seyirci sayısı. Fenerbahçe'nin gücü, tutkusu buraadan başlıyor. Biz bu gücü bildiğimiz için sorumluluklarımızı biliyoruz. Bunun karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.Fenerbahçe'de bulunmak ve temsil etmek ayrı bir güçtü.Fenerbahçe'ye yakışır, beklenen mücadeleyi sergileyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasınHerkes potansiyelini ortaya koyması halinde ve bu potansiyeli görmek istediğimizi şöyle tarif ediyoruz; herkes son ana kadar oyunu bırakmayacak, taraftarın beklentisi halinde olduğu, çubuklu formanın coşkusunu bilerek mücadele etmelerini istiyoruz. Bu mücadeleyi ederken tempolu, coşkulu, mücadelesi, tavrı göstermelisiniz. Ortaya koyduğunuz tavır, kazanmanın ötesine geçmeli. Fenerbahçe taraftarı, bu tavrı görmek istiyor. Kimse son ana kadar oyunu bırakmayacak.. Bütün oyuncularımız, böyle duygudaki bir Fenerbahçe göstermeli. Diğer taraftan işin teknik boyutları var. Bazen maçı kazanmak için durdurmak, coşturmak, ufak tefek stratejileri yapmak gerekir. Fenerbahçe oyuncusunun tavrı, camianın beklediği iştahtaki Fenerbahçe'yi görmektir. Öncelikle, bu duyguyu vermek istiyoruz.Skor başkadır, tavır başkadır.Sadece Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyacak oyuncularla sahaya çıkmak, bütünleşmek gerekiyor.Bütün oyuncularımıza baktığımızda, şöyle bir şey aklıma geliyor.Beceremediklerimizi, ortaya koyamadıklarımızı, ortaya koymanın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak. Eğer anlarsak, içimize sindirirsek, hiçbir mesele kalmaz. Çıktığınızda bu sorumluluktaki insanların ne kadar kendini gerçekleştirmek istediğini görürsünüz.Fenerbahçe'nin lig yarışının dışında kalmayacaktır.Bu Fenerbahçe'nin misyonunda var. Türkiye Kupası'nı almak Fenerbahçe'nin hedefidir. Avrupa kupalarını kazanmak hedef olmalı. Bugünkü kadro ve yeriniz gereği bunlar zorlu hedeflerdir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, hedeflerindedir. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Fenerbahçe hangi oyunu oynarsa oynasın hedefi kazanmaktır. Bunu Fenerbahçe değerleriyle yapmak gerekiyor.Ben nedenlerin ve niçinlerin sadece tespitlerini yapmak, asla arkayla uğramadan, önümüzdeki hedeflere durmadan koşarak istediklerimizi yapmak istiyoruz. Hep aynı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Biz arkamızla çok ilgilenmeyeceğiz. Bugün çok yetenekli kişileri bir yerde toplayabilirsiniz fakat en başarılı sonucu alamayabilirsiniz. Bir ahenk, koordinasyon içerisinde başarılı olabilirsiniz. Biz bunu çok kısa süre içerisinde yapacağız. Başkanımız Ali KOç'un Fenerbahçeliliğini tartışmaya gerek yok.Bu gücü anlamak ve bilmek, bu güce nasıl bir enerjiyle katılmak işin en püf noktasıdır. Ben kendimde bu heyecanı duyuyorum. Bu heyecanı diğer arkadaşlara da anlatmaya ve uygulatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu değerler ve hedefler, bizi büyük bir sorumlulukların altında tutuyor. Bu sorumlulukların altından kalkacak değerli bir ekiple çalışıyoruz. Her gün, her dakika işimize iyi konsantre olarak çalışıyoruz.Yaşanan bir süreç var. Bunu yürekten söylüyorum. Fenerbahçe, asla belli bir kalitenin altında iş yapmadı. Geçmişte de, bugünde de. Kendi arka planında önemli insanlar bir çalışma grubu oluşturdu. Her şeyi bir arada en kaliteli şekilde tutmak, o görüntüyü göstermeyebiliyor. Bunlar Fenerbahçe'nin tasarrufunda olan oyuncular.bu Özdeğer burada Fenerbahçe'dir. Benim yaptığım görüşmelerde en ufak problem olmayacğaını biliyorum. Aatif ve Dirar, bu takımda 1.5, 2.5 yıldır buradalar. Burayı çok iyi tanıyorlar. Geçen yıllarda zirve yarışı yaptılar. Bugün de aynı yarışın içinde olmamalarını onların ifadelerinden biliyorum. Durması gerektiği yerleri bilecekler. En iyi performanslarını verecekler. Fenerbahçe bunlardan faydalanacak.Volkan, Fenerbahçe'ye mal olmuş bir insandır. Fenerbahçe tarihinde yer almıştır. Can Bartu'lar, Lefter'ler, Cemiller, Ogünler. Bu tabloyu gördüğünüzde, bu camiaların yarattığı değerlerdir. Gurur duyarsınız. Volkan, daha henüz yaşarken buna mal olmuştur. Fenerbahçe'de bulunması, sayılacak isimlerin içerisinde olacak bir figürdür. Her ne olduysa, her ne yaşandıysa, bir aile gibi bazen nasıl birbirlerini sevdikleri gibi bazen ayrılıklar da olacaktır. Volkan, bir ailenin içinde bir şey yaşamıştır. Bu yaptıklarını nasıl yok eder. Hepimizin ailesinde bu tip şeyler olur. Eşimizle, annemizle, babamızla da olur. Bu böyle düşünülmelidir. Volkan, bu camianın önemli bir değeridir. Bundan sonra futbol yaşantısında, dilediği kadar gönlünde geçen neyse Fenerbahçe'de devam etmelidir.urur duyulacak tavırlardı. Volkan, şimdi bizimle beraber. Volkan'ın bu takıma katacağı o kadar çok şey var ki. Geçmiş, geçmişte kalmıştır. Affetmek en büyük intikamdır. O bitti, o alındı.