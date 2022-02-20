Ersun Yanal: 'Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor çok büyük bir iddiaydı'

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da görev yapan Ersun Yanal, NTV'de Kırıl Anı programına konuk oldu.



Trabzonspor'daki ikinci dönemini için konuşan Yanal, "Trabzonspor'da ikinci dönemde, İbrahim Hacıosmanoğlu başkandı. Ben Fenerbahçe'den ayrılmıştım. Vahid Halilodzic çalışmıştı benden önce. Bir transfer politikası izlenmiş ve transfer yapılmış. Şampiyonluğa oynayacak transferler yapılacak diye gittik. Aynı fikirde olsanız da şartlar koşullar hep aynı olmuyor. Trabzon, çok uzun süre şampiyon olamadı ve sabırsızca şampiyonluğu yakalamak için de zorlayıcı bir takım. İddialı ve yarışmacı bir takım Trabzonspor. Bu süreçte ilk yıl sonunda anlaşmadığımız yerler oldu. İkinci sene başlayacak, Okay'ı transfer ettik. Ben iş ve sağlık nedeniyle Amerika'ya gittim, döndüğümde bazı oyuncuların olmamasını savundum. Burada fikir birliğinde buluşamadık ve oturduk, medeni bir şekilde ayrıldık. O takım, yarım kalmış oldu. Yarım sezonluk çalışmış oldum ikinci sezonda." dedi.



"Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'da çalışmak çok büyük bir iddiaydı" diyen deneyimli teknik adam, "O dönemde çok ısrarla geldiler. Israrlardan bir tanesi de Burak kardeşim o zaman genel müdürdü ve çok ısrar etti. Birçok oyuncunun da transferi son anda iptal oldu, hatta o oyuncuları rakip olacağımız takımlar aldı. Bunlardan bir tanesi Ozan, bir tanesi Tolgay. Onlarla masadan kalktık. Almak üzereydik, almıştık hatta. Genç ve iyi takım oluşturacaktık. Genç ve iyi takım oluşturamadığımız için yolları da ayırdık. Bazen iş kazası yapabiliyorsunuz. Bu da hem Trabzonspor hem de benim için sonuçlanmayan bir maceranın sonu oldu." şeklinde konuştu.





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