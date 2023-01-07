Ersin için ayrılık izni!

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti.
Menajeri aracılığıyla yönetimle görüşüp devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı.
Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin'le yoluna devam edecek.
Menajeri aracılığıyla yönetimle görüşüp devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı.
Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin'le yoluna devam edecek.
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