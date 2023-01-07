Ersin için ayrılık izni!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Mert Günok'a devreden Ersin Destanoğlu'na ayrılık için izin çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ersin için ayrılık izni!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2023 09:28
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Menajeri aracılığıyla yönetimle görüşüp devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı.

Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin'le yoluna devam edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ