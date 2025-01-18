Ersel Uzgur: "Sonuna kadar ligi zorlayacağız"

Teksüt Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur, deplasmanda Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersel Uzgur: 'Sonuna kadar ligi zorlayacağız'
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18 Ocak 2025 18:17
Son güncelleme 18 Ocak 2025 18:19

Teksüt Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur da istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını aktardı.

Uzğur, hakem yönettimini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Oyun ve pozisyon anlamında 2 takım adına da çok üretkenlik yoktu,10 kişi kalana kadar oyun böyle devam etti. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz çok basit bir golden sonra da oyunun kontrolü Erzurum'a biraz daha geçti gibi oldu ve ikinci golü de buldular. Her ne olursa olsun bu ligde sadece bir maç kaybettik. Sonraki maçlarımızda bugün aldığımız dersleri kullanarak daha iyi oynayacağız ve sonuna kadar ligi zorlayacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlayacaklar."

 

 

 

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