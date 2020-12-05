Süper Lig'in 11. haftasında Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım." dedi



Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarım saatlik bölümünde oyunun istedikleri gibi ilerlediğini ancak daha sonra oyunun dengelendiğini söyledi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle birinci bölgede çok pas hataları yaptıklarını kaydeden Parlatan, "Yediğimiz golden sonra futbolcuların kaybetmeme adına koyduğu mücadele bir şekilde yenilmememizi sağladı. Üçüncü bölgede daha etkili olmamız lazım. Bunun için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



