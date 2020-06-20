Erol Bulut cephesinden fotoğraf için açıklama geldi!

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA BAKIN

MESAJ YOLLAMAYA İHTİYACI YOK

O DOĞAL BİR SEVİNÇ

Kupada adını finale yazdıran Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, stattaki odasından ekibiyle birlikte zafer pozu verdi. Instagram hesabından "Tebrikler takım" yazan Bulut'un odasının duvarındaki bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı. Alanya'nın Galatasaray'ı elediği maçta atılan golün ardından Bulut'un Terim'in tam karşısında sevindiği fotoğraf bulunuyordu. Bu paylaşım güne damga vurdu.O fotoğraf karesinde de yer alan Erol Bulut'un Basın Danışmanı Volkan Küçük, AKŞAM'a konuştu. Küçük olayla ilgili şunları söyledi: "Bu geleneksel bir fotoğraf çekimiydi... Her galibiyetten sonra teknik ekiple yapılan bir şey... Sosyal medya hesaplarına bakıldığında bunu net olarak görebilirsiniz. Fotoğrafın odaya asılması konusunda Erol Bulut'un kesinlikle bir emri olmamıştır.Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray galibiyeti sonrası bu fotoğraf kulüp yetkilileri tarafından odaya asılmıştır. Hocamız zaten böyle bir karaktere sahip biri değildir. Bu sevinçte yapılan hareketin Fatih Terim'e karşı olmadığını Erol Hocamız zaten açıklamıştı. Erol Hocamız'ın bu fotoğraf üzerinden bir başka kulübe veya kişiye mesaj yollamaya da kesinlikle ihtiyacı yoktur."Bulut, bir röportajında bu sevinçle ilgili şunları söylemişti: "Sosyal medyada o görüntüyle ilgili çok yanlış yorumlar yapıldı. Ben bu tip bir insan değilim. Orada normal bir sevincim oldu. Öyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Sanki ben kasıtlı yapmışım gibi lanse edildi. Orada öyle bir niyet yok. O doğal bir sevinçti."