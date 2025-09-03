Ernest Muçi'ye sürpriz talip!

Rubin Kazan, Ernest Muçi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunuyor.

calendar 03 Eylül 2025 12:06 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 12:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'ye sürpriz bir talip ortaya çıktı.

RUBIN KAZAN TALİP

Mutko Protiv'in haberine göre; Rubin Kazan, Arnavut oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

KİRALIK HAMLESİ

Haberde Rus ekibinin, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu sezon 6 maçta 324 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol katkısı veremedi. Muçi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
