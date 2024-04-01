Beşiktaş'ın gözde ismi Ernest Muçi, Aston Villa'nın radarına girdi.
Devre arasında 10 milyon Euro'ya transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi eşleşmesinden bu yana takip eden İngiliz ekibinin sezon sonu için karar aşamasında olduğu ifade edildi.
Muçi, Villa'ya, Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Hatırlanacağı gibi keşfettiği yeteneklerle tanınan Monchi, Aston Villa'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Monchi, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u da izliyor.
Beşiktaş'a transferinden bu yana 7 maçta süre bulan Ernest Muçi, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Devre arasında 10 milyon Euro'ya transfer edilen Arnavut futbolcuyu Konferans Ligi eşleşmesinden bu yana takip eden İngiliz ekibinin sezon sonu için karar aşamasında olduğu ifade edildi.
Muçi, Villa'ya, Legia Varşova ile rakip olduğu iki maçta toplam üç gol atmıştı. Hatırlanacağı gibi keşfettiği yeteneklerle tanınan Monchi, Aston Villa'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Monchi, Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u da izliyor.
Beşiktaş'a transferinden bu yana 7 maçta süre bulan Ernest Muçi, 2 kez gol sevinci yaşadı.