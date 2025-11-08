Ernest Muçi: 'Takımın mücadelesi beni mutlu ediyor'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası bordo-mavililerde Ernest Muçi açıklamalarda bulundu.
"BERABERLİKTEN MEMNUN DEĞİLİZ"
Mücadeleyi değerlendiren Arnavut oyuncu, "Elbette her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu maç da o maçlardan biriydi. Ancak rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Özellikle savunma kısmında işleri iyi yapan bir takım olduklarının bilincindeydik. Avantajı da yakaladık, hatta daha fazla gol bulabileceğimiz fırsatlarımız da vardı. Sonuçta rakibimizin değerlendirdiği bir pozisyon oldu. Tabii ki bu beraberlikten mutlu değiliz, hedefimiz kazanmaktı. Ama takımın mücadele etme şekli ve elinden geleni yapma isteği beni ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
