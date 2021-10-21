Erman Toroğlu: "Serdar Tatlı toplantıya çağrılmadı, istifa etti"

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın istifası hakkında yorumlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erman Toroğlu: 'Serdar Tatlı toplantıya çağrılmadı, istifa etti'
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21 Ekim 2021 16:49
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanlığı'ndan istifa eden Serdar Tatlı'nın bu kararını değerlendirdi ve yeni MHK Başkanı'nın yabancı olmasının istendiğini söyledi.

İşte Toroğlu'nun açıklamaları;

"TOPLANTIYA ÇAĞRILMADI"

Serdar Tatlı'nın TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantıya çağrılmadığını ve istifanın bu karar sonrası geldiğini söyleyen Toroğlu, "Dünkü toplantıya Serdar Tatlı çağrılmadı. Serdar Tatlı'ya "Biz seni çağırmadık, bir şeyleri tartışacağız' gibi bir şey demişler. Gece 00:00'a kadar Serdar Tatlı telefon beklemiş. TFF'den haber gelmeyince, sabah 09:00'da Riva'ya giderek hakemleri atıyor. Sonra da istifasını veriyor." dedi.

"YABANCI ALTINDA ÇALIŞMADI, İSTİFA ETTİ"

Kulüplerin yeni MHK Başkanı'nın yabancı olmasını istediğini ifade eden Erman Toroğlu, "Kulüpler toplantıda yeni gelecek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti." şeklinde konuştu.

"KULÜPLER ŞAMAR OĞLANINA ÇEVİRECEK"

Yabancı MHK Başkanı'nın da çözüm olmayacağını dile getiren Toroğlu, "Yabancı MHK Başkanı gelse ne olacak? Kulüp başkanları onları da şamar oğlanına çevirecek." ifadelerini kullandı.

"YABANCI BAŞKAN GELECEK"

Hakem camiası için de konuşan Erman Toroğlu, "Hakem camiasında 140 tane akraba var, temizleyebiliyor musunuz? Aldıkları paraları ülkede alan genel müdürler bile yok. Bu parayı kim bırakır? Yabancı başkan gelecek, MHK'yı ona bağlayacaklar. Uilenberg'i yollayacaklar." dedi.


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