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Erling Haaland: "Yeterince iyi değildik, açlığımız azaldı"

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, takımının bu sezonki performansıyla ilgili ESPN'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Mayıs 2025 20:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Erling Haaland: 'Yeterince iyi değildik, açlığımız azaldı'
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Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, takımının bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Norveçli oyuncu, başarısızlığın temel nedeninin kendileri olduğunu vurgularken, "Yeterince iyi değildik" dedi.

Premier League'de şampiyonluk unvanını Liverpool'a kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde Real Madrid karşısında veda eden City, beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Haaland ise bu düşüşün temel sebebinin sakatlıklar değil, takım içindeki "açlık" eksikliği olduğunu söyledi.

ESPN'e özel bir röportaj veren golcü futbolcu, "Tabii ki sakatlıklar gibi bahaneler bulunabilir. Rodri gibi kilit isimlerimiz zor dönemlerde eksikti. Ama günün sonunda gerçek şu ki, yeterince iyi performans gösteremedik. İçimizdeki o açlık yoktu. Ben de yeterince iyi değildim, takıma yeterince yardımcı olamadım" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Bournemouth'a karşı oynanan maçta ayak bileğinden sakatlanan Haaland, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz hafta Wolves karşısında kadroya dahil edilmesine rağmen forma giymeyen 23 yaşındaki futbolcu, yeniden sahalara dönmeye hazır olduğunu belirtti.

"YENİDEN OYNAMAYA HAZIRIM"

Haaland, "Sakat olmak korkunç bir şey ama ne yapabilirsiniz ki? En hızlı şekilde iyileşip, mümkün olan en iyi halde dönmeye çalıştım. Şu an enerjim yüksek, kendimi iyi hissediyorum ve tekrar sahada olmak için hazırım" dedi.

Bu sezon 40 maçta 30 gol atan Haaland'ın, hafta sonu Southampton karşısında süre alması bekleniyor.

 

 

 

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