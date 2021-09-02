Erling Haaland: "Sanırım Van Dijk'ın parmağını kırdım"

Norveçli yıldız Erling Haaland, Hollanda maçı sonrası yaptığı açıklamada Van Dijk ile maç içinde yaşadığı ilginç anları paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Erling Haaland: 'Sanırım Van Dijk'ın parmağını kırdım'
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02 Eylül 2021 08:13
Norveçli yıldız Erling Haaland, Hollanda ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamada maçta Virgil Van Dijk'ın parmağını kırdığını düşündüğünü söyledi.

Haaland maç sonu röportajında "Van Dijk'ın maçta sanırım parmağını kırdım. Bana 'Lanet olsun, parmağımı kırdın' dedi. Bunu nasıl yaptığım konusunda hiç fikrim yok ancak bir şeyi yok, iyi görünüyordu." sözlerini kullandı.

Maçta Van Dijk parmağına bandaj yaptırarak oyuna devam ederken Hollandalı oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada parmağının kırılmadığını ve yerinden çıktığını açıkladı.


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