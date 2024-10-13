Manchester City forması giyen Erling Haaland için ayrılık iddiası gündeme geldi.



El Nacional'de yer alan habere göre, Norveçli golcünün gelecek yaz için şimdiden bir sonraki adımını düşündüğü ve kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği belirtildi.



PSG'Yİ İSTEMİYOR



Haaland için şu ana kadar Paris Saint-Germain'in somut ilgi gösterdiği kaydedildi. Yıldız golcüye yakın kaynaklara dayandırılan bilgide ise Haaland'ın Fransız temsilcisine transfer olmayı düşünmediği ifade edildi.



REAL VE BARCELONA TAKİPTE



Yıldız futbolcunun geleceğini La Liga'da gördüğü kaydedildi. İspanyol futbolunun iki devi Real Madrid ve Barcelona'nın Haaland'ın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İki ekibin de Haaland transferi için şartları araştırmaya başladığı vurgulandı.



Real Madrid'in hayalinin Haaland'ı Kylian Mbappe ile bir araya getirmek olduğu, Barcelona'nın ise yaşanan mali zorluklara rağmen Haaland'ı istediği ve sportif direktör Deco'nun Haaland transferi için çalışma yürüttüğü öne sürüldü.



İNGİLTERE PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 200 milyon euro olarak gösterilen Haaland'ın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Manchester City forması altında 108 maçta sahaya çıkan Erling Haaland, 101 kez ağları havalandırdı.



