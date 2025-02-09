Erkan Sözeri: "Bir puana sevinemedik"

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Keçiörengücü'nde teknik direktör Erkan Sözeri maç sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erkan Sözeri: 'Bir puana sevinemedik'
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09 Şubat 2025 17:21
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri de Boluspor'un, koşan ve mücadele eden bir takım olduğunu söyledi.

İlk yarıda net pozisyonlarının olduğunu, böyle maçlarda bunların değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Sözeri, ikinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra geriye çekildiklerini ifade etti.

Sözeri, skora değinerek, "Bir puana çok da sevinemiyoruz açıkçası. Oyuncularım da öyle. Galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyorlar." dedi.

Ligde her maç önemli olduğunu vurgulayan Sözeri, "Kim play-off oynayacak, kim düşme sıkıntısı yaşayacak belli değil. Bunu çok net görebiliyoruz. Alınan her puanın kıymeti var. Yenilmeden gittik diyelim. Bardağın dolu tarafından bakalım." diye konuştu.

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