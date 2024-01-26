Erik Ten Hag'dan Altay Bayındır açıklaması!

Altay Bayındır, Manchester United'ın FA Cup 4'üncü Turu'nda deplasmanda oynayacağı Newport County karşılaşmasında ilk maçına çıkacak. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki file bekçisi, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak.



Altay Bayındır, Newport County'ye karşı süre alması durumunda Manchester temsilcisinde forma giyen ilk Türk futbolcu olacak.



Rodney Parade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 28 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.



ERIK TEN HAG'DAN ALTAY AÇIKLAMASI



Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag, bir açıklama yaparak Altay Bayındır'ın Newport County maçında kalede yer alacağını doğruladı.



Hollandalı teknik adam açıklamasında, ''Altay Bayındır, pazar günü Newport County maçında kalede olacak. Altay sabırla şansını bekledi. O, Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı. Türk Milli Takımı'nda görev yaptı. Baskı altında oynamayı biliyor, o yüzden baskı ile başa çıkabilir. Zamanının gelmesini bekliyordu ve şimdi sahne onun.'' ifadelerini kullandı.



