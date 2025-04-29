Eric Dier, Monaco'ya gidiyor!

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eric Dier, kariyerine Monaco'da devam etmeye hazırlanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
L'Equipe, Monaco'nun, Dier ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fransız medyasındaki haberde, Dier'ın, sözleşmesinin bitmesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılacağı ve Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun Monaco ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacağı kaydedildi.
Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
L'Equipe, Monaco'nun, Dier ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fransız medyasındaki haberde, Dier'ın, sözleşmesinin bitmesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılacağı ve Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun Monaco ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacağı kaydedildi.
Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.