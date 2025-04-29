Eric Dier, Monaco'ya gidiyor!

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Eric Dier, kariyerine Monaco'da devam etmeye hazırlanıyor.



L'Equipe, Monaco'nun, Dier ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Fransız medyasındaki haberde, Dier'ın, sözleşmesinin bitmesinin ardından Bayern Münih'ten ayrılacağı ve Monaco ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.



31 yaşındaki futbolcunun Monaco ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alacağı kaydedildi.



Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



