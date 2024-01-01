Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı

Beşiktaş'tan ayrılan ve Villarreal'e imza atan Eric Bailly, Beşiktaş'ta taraftarlardan gördüğü sevgiyi sonsuza kadar unutmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eric Bailly'den Beşiktaş mesajı
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01 Ocak 2024 19:37
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği ve ardından Villarreal'e imza atan Eric Bailly, bir paylaşım yaptı.

Fildişili oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

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