Ergin Ataman: 'Umarım böyle devam eder'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Real Madrid karşısında alınan 90-89'luk galibiyetin ardından konuştu.



Ataman, "Son çeyreğe kadar bence mükemmel oynadık. Özellikle 3. çeyrek 35 sayı kaydettik, savuma harikaydı. Son çeyrekte Pleiss'ı biraz dinlendirdik ama sonra işler bizim için tersine döndü. Maçı riskli bir noktaya soktuk. Bizim için harika bir galibiyet oldu." dedi.



Ergin Ataman, Shane Larkin'in performansını ise, "Larkin, EuroLeague'deki, Avrupa'daki en iyi oyunculardan biri. Biz onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Aralık ortasına kadar oynayamadı, sonrasında geri geldi. Şimdi kendi oyununu oynuyor. Yıldız isimler böyle maçları sever. Bu maçta harika oynadı. Umarım bu şekilde oynamaya devam edecek. Bence bu oyuncular hep böyle devam etmeli." sözleriyle değerlendirdi.



BASIN TOPLANTISI



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın zorlu geçtiğini belirterek, "Bizim için hayli zorlu bir maç oldu. İkinci ve üçüncü çeyrekte harika oynadık. Bir şampiyona yakışacak performans sergiledik. Şut seçimlerimizde çok başarılıydık ve bol bol basket attık. Ancak son çeyrekte dinlenmeye geçtik. Ayrıca bu çeyrekte bulduğumuz her fırsatı neredeyse kaçırdık. Onlara, maçı kazanmak için fırsat verdik. Ama Larkin maçın sonunda sorumluluk alarak çok önemli bir galibiyete imza atmamıza yardımcı oldu. Bizim için çok çok önemli bir galibiyetti." diye konuştu.





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