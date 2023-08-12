Eren Elmalı: ''İnşallah böyle devam eder''

Trabzonspor'da Eren Elmalı, Bitexen Antalyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Eren Elmalı: ''İnşallah böyle devam eder''
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11 Ağustos 2023 23:31
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 00:40
Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.
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