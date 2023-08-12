Eren Elmalı: ''İnşallah böyle devam eder''

Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol beki Eren Elmalı Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.
Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, ''Taraftarımızın önünde galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Yaklaşık 2-3 aydır çok sıkı çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma, taraftara teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder.'' ifadelerini kullandı.