BEŞİKTAŞ'TAKİ ALTYAPI DÖNEMİ...

"İLK MAÇTA GOL ATMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

"BEŞİKTAŞ'A DÖNÜP EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

"FUTBOLCU, İŞİNE SAYGI GÖSTERMELİ"

"KURADA BEŞİKTAŞ ÇIKINCA ÇOK HEYECANLANDIM"

"BEŞİKTAŞ'A GOL ATARSAM SEVİNMEM"

"BEŞİKTAŞ EN GÜÇLÜ ADAY"

"AVRUPA HAYALİM VAR; NAPOLI"

"RIDVAN VE ERSİN AVRUPA'YI HAK ETTİ"

"UZUN YILLAR MİLLİ TAKIMDA OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor ile eşleşti. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen Erdoğan Kaya, Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak. 21 yaşındaki başarılı defans oyuncusu Beşiktaş eşleşmesi, siyah-beyazlılardaki günleri ve hedefleri hakkındayaptı., çarpıcı ifadelere imza attı. İşte Erdoğan Kaya'nın açıklamaları...Ben teşekkür ederim. Keyifli bir röportaj olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a U15'in sonunda katıldım. U16'da bir sezon geçirdim. Ozan Köprülü hocamız daha sonra göreve geldi. U17'de şampiyonluk yaşadık. Sonra milli takıma gittim. Düzenli olarak gitmeye başladım. A Takım'a da yükseldim. Şenol Güneş hocam bizi A Takım'a çıkardı. U17 maçlarına çıkmaya da devam ediyordum. Sonrasında A Takım'da kaldım, devam ettim. Altyapıya arada iniyordum. U19'da da arada oynuyordum.Evet, Abdullah Avcı hocam bana şans veren isimlerden biriydi. Avrupa maçı ve kupa maçlarında şans verdi. İlk maçta Beşiktaş formasıyla gol attım. İlk maçta gol atmak herkese nasip olmuyor. Benim için çok güzel bir deneyim oldu o maçlar. Premier Lig takımı Wolverhampton'a karşı iyi bir atmosferde oynadık. Ligin kalitesini gördük. Kiralık gideceğim ilk süreç ise Sergen hoca zamanıydı. Devre arası kendim gitmek istedim. Oynayabileceğim bir takıma gitmek istedim, forma şansı bulabilmek için... Devre arası ayrıldım. Sonra Serik Belediyespor'a geldim. Kiralık olarak buradayım ve Beşiktaş ile de kontratım devam ediyor.Beşiktaş'ın 2025'e kadar sözleşmeli futbolcusuyum. Bir yere giderken zaten kiralık gitmeye çalışıyorum. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Çünkü Beşiktaş efsanesi olmak istiyorum. Önümüzde herkesin de çok iyi bildiği bir Metin-Ali-Feyyaz örneği var. Allah inşallah bana da nasip eder. Çalıştığım hocalara gelince... Hepsi çok değerli isimler. Hepsinden çok şey öğrendim diyebilirim. Hiçbirine haksızlık etmek istemem.Bir oyuncu dediğiniz gibi oynadıkça gelişir. Antrenman temposu ile maç temposu çok farklı oluyor. Futbolcunun yeteneği az bile olsa oynaya oynaya kendini buluyor. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Çok daha güçlü ve diri olmak istiyorum. Yaşantıma dikkat ediyorum. Bir futbolcu kaçta uyuması gerektiğini, kaçta kalkması gerektiğini ve en doğru tabirle ne yapması gerektiğini bilmeli. Bu işe saygı göstermek önemli. Dinlenme, uyku ve beslenmeme çok dikkat ediyorum. Çünkü hedeflerim var. Onun için de mücadele ediyorum.Antrenmandaydık kura çekiminde. Antrenmanda futbolcu arkadaşlarım 'Beşiktaş çıktı kurada' diye konuşuyordu. İnanın çok heyecanlandım. Şaşkınlık ve mutluluk var. Farklı duygular yaşıyorum. Oraya rakip olarak gideceğim. Anlatılmaz yaşanır derler ya öyle bir duygu. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük camiası. Beşiktaş'ın ismi heyecanlanmaya yeter. Bu maça ekstra motive olmama gerek yok. İnşallah sahaya çıkacağım ve en iyi şekilde mücadele edeceğim.Beşiktaş taraftarlarını özledim. Onların önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Şu anda Serik Belediyespor adına forma giyiyorum. Elimden gelen mücadeleyi ortaya koyacağım. Gol atarsam sevinmem. Ama işimizi sahada yaparız. Giydiğimiz formaya saygı gösteririz.Evet. Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı olduğunu düşünüyorum.Önceliğim elbette burada başarılı olmak. Sonra Beşiktaş'a dönmek istiyorum. Beşiktaş'ta iyice parlamak, iz bırakmak istiyorum. Benim de elbette Avrupa hayalim var. Örneğin; ilerleyen dönemlerde Serie A'da oynamayı isterim. Çok mücadele var orada. Takım söylemem gerekirse Napoli'de oynamak isterim. Atak futbolu oynuyorlar. Sistemleri çok hoşuma gidiyor. Bu sene de başarılı gidiyorlar. Napoli'yi beğeniyorum.Rıdvan Yılmaz benim çok samimi arkadaşımdır. Beşiktaş'ta beraberdik. Ben, Ersin ve Rıdvan... Rıdvan çok çalışkan bir çocuktur. Altyapıda da kendisi neler istediğini belli ediyordu. İşine saygılı bir futbolcu. Avrupa'da iyi kulüplerde olmayı hak ediyor. Türkiye'den gidiyorsun İskoçya'ya. Orası İngiltere'den de zor bence. Ama ona inanıyorum. Rıdvan başarır. Hem yeteneği hem de inancı var çünkü. Ersin de Avrupa'yı hak eden isimlerden biri. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynar. Kalede bir duruşu var. Ben kalecinin duruşuna çok önem veririm. Kaleye yakışıyor bence Ersin. Sözleşme uzattıktan sonra da performansı yükseliyor. Daha da yükselecektir.A Milli Takım hayalim var. Çok kaliteli oyuncular var takımda. Avrupa'da oynayan, isimlerinden söz ettiren oyunculardan bahsediyoruz. A Milli Takım daha iyi futbol oynayabilir. Buna katılıyorum. O potansiyel her zaman var. Milli formayı kim giymek istemez ki? Altyaş kategorilerinde giydim. İnşallah A Milli Takım formasını da başarıyla giyerim. Uzun yıllar da ay-yıldızlı formayı başarıyla terletmek hedeflerimden birisi.Her şeyKutsalVirgil van DijkJürgen KloppRıdvan YılmazAileHedefBüyük taraftarNapoliArabeskPilotMucize 2Hasan Ali Adıgüzel, Batuhan Mert DurmuşBeşiktaş formasıyla Wolves maçı