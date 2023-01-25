Erden Timur'dan Galatasaray'a 30 milyon dolar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Özbek, "Her ne halse, rakiplerimiz Erden Timur kardeşimle uğraşıyor. Seçime birlikte girdik, bütün projeleri birlikte yaptık. Genel kurullarda beraber açıkladık. Erden Timur, atanmış birisi kabul etmek doğru değil. Sportif AŞ'nin bir yönetim kurulu üyesidir. Yönetim kurulu üyelerini sen atanmışsın, atanmamışsın diye yaftalamak doğru değildir. Anonim şirketlerde atanmış üyelerimiz var. Onları da mı ayıralım, sen seçilmişsin diye. Bazen insanlar hayretler içinde kalıyor." diye konuştu.



Dursun Özbek, ayrıca "Erden Timur, kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden, benim itibaren kulübe destek vermiştir. Bunun mertebesi de 30 milyon dolar civarındadır. Projeler yapıyoruz, kendisi inşaat şirketinin sahibi olduğu için, proje desteği veriyor. Maddi destek veriyor. Büyük projeler yapıyor. Bunu Galatasaray'a yansıtıyor. Futbolla ilgili, gece-gündüz koşuyor. Ne istiyoruz, nedir yani? NEF isim hakkı bedeli, daha önceki dönem yapılmış. Stada isim sponsoru bulunamadığı için, kendisi izah etti. Bulunamadığı için, "Gel, bari sen sponsor ol demişler" Erden Bey de olmuş. Kendisini ifade etti. Bugün hala söylüyor. İsim hakkı bulursanız, bırakmaya hazırım diyor. Duymadınız mı? Taahhüt ettiğim rakamı da vereyim diyor, bunu hiç duymadınız mı? Şu söze önem veriyorum, yiğidi öldür de hakkını da ver." açıklamasında bulundu.





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