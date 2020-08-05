Enzo Crivelli: "Nedeni rehavet değil!"

Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Kopenhag maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Enzo Crivelli: 'Nedeni rehavet değil!'
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05 Ağustos 2020 22:11
Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, Kopenhag'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

3-0'lık ağır yenilgiyi yorumlayan Crivelli, "Bugün onlar bizden daha iyiydi. Onlar bulduğu şansları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Sadece bugün girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik, durum budur." dedi.

Fransız yıldız, "Şampiyonluk rehavet yaratmadı. Bu bir maç ve rakip bizden daha iyi oynadı. Gerçek bu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.




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