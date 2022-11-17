Fenerbahçe'de sezonun şu ana kadarki bölümüne damga vuran isim Enner Valencia oldu.Ekvadorlu yıldız, ligde 12 karşılaşmada tam 13 kez fileleri sarstı. 33 yaşındaki forvet, krallık yarışında açık ara farkla zirveye kuruldu. Tecrübeli oyuncunun bu müthiş gol istatistiği, adını kulüp tarihine yazdırmasını da sağladı. Sarı-Lacivertliler'de 3. sezonunu geçiren Valencia, ligdeki gol sayısını toplamda 32 'ye yükseltti.Valencia böylece kulübün efsaneleri arasında yer alan Can Bartu, Rıdvan Dilmen ve Pierre van Hooijdonk'u yakaladı. Yıldız futbolcu, şimdi Ekvador formasıyla Dünya Kupası'nda elinden geleni yapmanın peşinde. Valencia, Milli Takımı'nda kaydettiği 35 golle ülke tarihinin en skorer ismi konumunda. Başarılı oyuncu, Dünya Kupası'nda da adından söz ettirecek bir performans sergilemek istiyor.Dev turnuvanın ardından ise Enner Valencia, ligde gollerine kaldığı yerden devam etmeye çalışacak. Fenerbahçe tarihinde, Ekvadorlu yıldızın yakalayabileceği sıradaki isimler 39 golü bulunan Yüksel Gündüz ve Bülent Uygun. 33 yaşındaki golcünün, 41 kez fileleri sarsan Serhat Akın ve Şeref Has'ı yakalama ihtimali de bulunuyor.Pazar günü başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçını ev sahibi Katar'la oynayacak olan Ekvador'da Valencia mücadele öncesinde konuştu. Yıldız oyuncu, "İlk maça ilişkin düşüncelerini paylaşan Ekvador'un kaptanı Enner Valencia, "Umarız ki ilk kez bir ev sahibi açılış maçını kaybeder. İlk maç çok önemli. Kazanmak için mücadele etmeliyiz ki bunu başaramazsak en azından kaybetmemeliyiz. Çok konsantre olmanız gerekiyor. Umarım gruptan çıkmayı başarabilir ve ülkemizin tarihindeki en iyi Dünya Kupası performansına ulaşabiliriz. Kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmayı umuyoruz" dedi.