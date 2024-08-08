Enis Destan: ''Kaybettiğimiz bir şey yok''

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Rapid Wien maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Enis Destan: ''Kaybettiğimiz bir şey yok''
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08 Ağustos 2024 22:36
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, 1-0 kaybedilen Rapid Wien maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Enis Destan, "Takımdaki abilerim ve kardeşlerimizin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. İyi bir mücadele gösterdik, rakipten daha fazla pozisyon yakaladık ama sonuca gidemedik.'' dedi.

Genç oyuncu ayrıca, ''Kaybettiğimiz bir şey yok. Rövanş maçında kazanıp tur atlamak istiyoruz. Ben elimden geleni yapmak istiyorum. Benim bölgemde önemli oyuncular var. Elimden gelenin en iyisini yapıp sezonu iyi şekilde bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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