İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid ile Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun takımı Getafe karşı karşıya geldi.Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma tam bir gol düellosuna sahne oldu ve mücadele 4-3'lük Atletico Madrid üstünlüğüyle sona erdi.Maçın henüz 9. dakikasında Atletico Madrid, Luis Suarez'le penaltı atışından yararlanamadı. 19. dakikada Correa ev sahibi Atletico'yu öne geçirdi. 27'de Matheus Cunha farkı ikiye çıkardı. 30. dakikada Borja Mayoral'in golü Getafe'yi umutlandırdı. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Enes Ünal penaltıdan topu ağlara yolladı ve maç 2-2'ye geldi. 42'de bir penaltı daha kazanan Getafe'de Enes Ünal kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 45+4'te ise Correa bu kez sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu 3-3 olarak belirledi.İkinci yarı da tıpkı ilk yarıda olduğu gibi hareketli başladı. 55'te Enes Ünal, yerini Okay Yokuşlu'ya bıraktı. 58. dakikada Atletico Madrid'den Felipe kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise sahneye çıkan Hermoso, Atletico'yu 4-3 öne geçirdi Simeone'nin öğrencileri galibiyetini ilan etti.Mücadelede Milli futbolcularımızdan Enes Ünal, ilk 11'de maça başlayıp 55 dakika sahada kaldı ve yerini bir diğer Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'ya bıraktı. Okay Yokuşlu da 35 dakika sahada kaldı.Getafe formasıyla son haftalarda formunun zirvesine çıkan Enes Ünal, bu sezon çıktığı toplam 23 maçta 11. golünü kaydetti. Ayrıca Enes Ünal, La Liga'da çıktığı son 7 maçta 7. golünü ağlara göndermeyi başardı.Bu sonuçla Atletico Madrid 39 puana yükseldi. Getafe ise 25 puanda kaldı.