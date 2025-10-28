28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Endrick'ten ayrılık hazırlığı!

Real Madrid'de şans bulamayan şans bulamayan Endrick, ayrılık hazırlıklarına başladı. Endrick'in menajerlik ajansı, Brezilyalı futbolcu için gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye başladı.

calendar 28 Ekim 2025 14:11 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Endrick'ten ayrılık hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle formayı unutan Endrick, ayrılık hazırlıklarına başladı. Brezilyalı futbolcu, ligin ikinci devresinde kiralık olarak takımdan ayrılmak istiyor.

Endrick'in bu kararının ardından birçok kulüp transfer için harekete geçti.

AS'ta yer alan habere göre, Endrick'in menajerlik ajansı, Brezilyalı futbolcu için gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye başladı.

AYRILIK PLANI

Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanya dışında Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa kupalarında oynayan bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Genç futbolcunun geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

REAL PERFORMANSI

Real Madrid'e geçen yıl transfer olan Endrick, İspanyol devinde toplamda 37 maçta forma şansı buldu ve 7 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.