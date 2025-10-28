Endrick'ten ayrılık hazırlığı!

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle formayı unutan Endrick, ayrılık hazırlıklarına başladı. Brezilyalı futbolcu, ligin ikinci devresinde kiralık olarak takımdan ayrılmak istiyor.



Endrick'in bu kararının ardından birçok kulüp transfer için harekete geçti.



AS'ta yer alan habere göre, Endrick'in menajerlik ajansı, Brezilyalı futbolcu için gelen kiralık teklifleri değerlendirmeye başladı.



AYRILIK PLANI



Gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak isteyen 19 yaşındaki genç futbolcu, İspanya dışında Şampiyonlar Ligi'nde veya Avrupa kupalarında oynayan bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.



Genç futbolcunun geleceğinin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.



REAL PERFORMANSI



Real Madrid'e geçen yıl transfer olan Endrick, İspanyol devinde toplamda 37 maçta forma şansı buldu ve 7 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.



