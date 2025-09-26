En-Nesyri: 'Topla buluşamazsam nasıl gol atacağım?'

Dinamo Zagreb karşısında beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin Faslı golcü Youssef En-Nesyri, maç boyunca etkisiz kaldı.
İstatistikler, En-Nesyri'nin kaleye şut çekemediğini, ceza sahasında topla buluşamadığını ve başarılı dribbling, kilit pas, top kapma ile gol beklentisi değerlerinde sıfır çektiğini ortaya koydu.
"TOPLA BULUŞAMAZSAM NASIL ATACAĞIM?"
Maç sonrasında teknik direktörüne sitem eden En-Nesyri, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum."
HÜCUM ORGANİZASYONLARINDA AKSAKLIK
Takımın hücum organizasyonlarında da aksaklıklar dikkat çekti. Orta sahadan ileriye yapılan toplarda En-Nesyri'nin etkili olamaması, takımın gol yollarındaki üretkenliğini önemli ölçüde düşürdü. Taraftarlar ve teknik heyet, Faslı yıldızın ilerleyen maçlarda daha fazla pozisyon alabilmesi için takım içi uyumun artmasını bekliyor.
İstatistikler, En-Nesyri'nin kaleye şut çekemediğini, ceza sahasında topla buluşamadığını ve başarılı dribbling, kilit pas, top kapma ile gol beklentisi değerlerinde sıfır çektiğini ortaya koydu.
"TOPLA BULUŞAMAZSAM NASIL ATACAĞIM?"
Maç sonrasında teknik direktörüne sitem eden En-Nesyri, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:
"Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum."
HÜCUM ORGANİZASYONLARINDA AKSAKLIK
Takımın hücum organizasyonlarında da aksaklıklar dikkat çekti. Orta sahadan ileriye yapılan toplarda En-Nesyri'nin etkili olamaması, takımın gol yollarındaki üretkenliğini önemli ölçüde düşürdü. Taraftarlar ve teknik heyet, Faslı yıldızın ilerleyen maçlarda daha fazla pozisyon alabilmesi için takım içi uyumun artmasını bekliyor.