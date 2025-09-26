26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

En-Nesyri: "Topla buluşamazsam nasıl gol atacağım?"

Dinamo Zagreb karşısında beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin Faslı golcü Youssef En-Nesyri, maç sonunda sitem etti.

calendar 26 Eylül 2025 12:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
En-Nesyri: 'Topla buluşamazsam nasıl gol atacağım?'
Dinamo Zagreb karşısında beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'nin Faslı golcü Youssef En-Nesyri, maç boyunca etkisiz kaldı.

İstatistikler, En-Nesyri'nin kaleye şut çekemediğini, ceza sahasında topla buluşamadığını ve başarılı dribbling, kilit pas, top kapma ile gol beklentisi değerlerinde sıfır çektiğini ortaya koydu.

"TOPLA BULUŞAMAZSAM NASIL ATACAĞIM?"

Maç sonrasında teknik direktörüne sitem eden En-Nesyri, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Hocam, ceza sahasında topla buluşamazsam nasıl gol atacağım? Pas gelmeyince yeterince etkili olamıyorum."

HÜCUM ORGANİZASYONLARINDA AKSAKLIK

Takımın hücum organizasyonlarında da aksaklıklar dikkat çekti. Orta sahadan ileriye yapılan toplarda En-Nesyri'nin etkili olamaması, takımın gol yollarındaki üretkenliğini önemli ölçüde düşürdü. Taraftarlar ve teknik heyet, Faslı yıldızın ilerleyen maçlarda daha fazla pozisyon alabilmesi için takım içi uyumun artmasını bekliyor. 


 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
