Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, dev maçta sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 45. dakikada Youssef En-Nesyri attı. Faslı futbolcu, Türkiye'de ilk kez Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşadı.
Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, 20. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü ve bordo-mavililer, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda ligde 10 puana ulaştı. Süper Lig'de 5 maç oynayan ve bu sezon ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor da 10 puanda kaldı.
Fenerbahçe, hafta arasında çarşamba günü erteleme maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ligin bir sonraki haftasında ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
DOMENICO TEDESCO'NUN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, takımını ilk maçında sahaya 4'lü savunmayla sürdü.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu.
Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken hücum hattını Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşısında yeni transferlere şans verdi.
Genç teknik adam, kaleci Ederson ile Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirirken Asensio'yu yedek soyundurdu.
Ederson ve Kerem, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına Trabzonspor karşısında çıktı.
5 EKSİK
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Nelson Semedo da takımını yalnız bıraktı.
9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, 9 ay sonra formasına kavuştu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli savunmacı, 274 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
Becao, son olarak geçen sezon 15 Aralık 2024 tarihinde ligde Başakşehir'e karşı görev yapmıştı.
KEREM'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.
Kerem Aktürkoğlu ısınmaya çıkarken oyuncuyu tribünlere çağıran sarı-lacivertliler, milli futbolcuya tezahüratta bulundu.
Tecrübeli oyuncu, kendisine verilen desteğe yumruk şov yaparak yanıt verdi.
Taraftarlar daha sonra takım kaptanı Mert Hakan'a seslenerek "Mert Hakan Kerem'i buraya getir" şeklinde tezahürat yaptı.
Mert Hakan da Kerem'i her iki tribüne götürerek oyuncuyu alkışlattı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmadan saatler önce stat ve civarında toplanan taraftarlar, tezahüratlarla maç havasına girdi.
Karşılaşma öncesinde oyuncularını tek tek tribünlere davet eden taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Domenico Tedesco, ligdeki Gençlerbirliği maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 2'si zorunlu 5 değişiklik yaptı.
Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen kaleci Livakovic ile yollar ayrılırken Meksikalı ön libero Alvarez ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra o karşılaşmada forma giyen Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci, yedek soyundu.
Bu futbolcuların yerine kalede Ederson görev yaparken Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı.
İLK DENEME KEREM'DEN
Fenerbahçe, karşılaşmanın 4. dakikasında rakip kaleyi yokladı. Fred'in orta alandan rakip ceza sahasına gönderdiği uzun topta En Nesyri, topu ceza yayına indirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
TALISCA, ONANA'YA TAKILDI
10. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Anderson Talisca, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Andre Onana, topu sağına uzanarak kontrol etti.
GOL İPTAL OLDU
Trabzonspor, 11. dakikada Paul Onuachu ile golü buldu ancak bu gol iptal oldu.
Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu gol öncesi faul bekledi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Onuachu ile Skriniar hava topuna çıktı ve Onuachu, bu topu indirdi.
Devam eden atakta Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu.
Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti.
Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor'un golünü iptal etti ve Onuachu'ya sarı kart gösterdi.
KADIKÖY'DE KIRMIZI KART!
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.
Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.
Hakem Ozan Ergün, VAR'ın çağırmasının ardından ekrana gitti. Hakem Ergün, Okay'a kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.
FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 39. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Szymanski, penaltı noktasındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcunun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ!
Fenerbahçe, 45. dakikada Youssef En-Nesyri ile Trabzonspor karşısında öne geçti. Bu dakikada Fred'in şutunu Onana güçlükle kurtardı. Dönen topu önünde bulan Szymanski, boş durumda bulunan En-Nesyri'yi gördü. Faslı futbolcu, boş pozisyonda yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FENERBAHÇE'DEN GOL İTİRAZI!
49. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Szymanski'nin ceza sahası sağından sol ayak içiyle çektiği şutu Onana sağına uzanarak kurtardı. Seken topa En Nesyri bekletmeden vurdu. Üst direkten kale çizgisine inen top sonrası Onana topa sahip oldu.
Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi.
İKİ TAKIMDAN HAMLELER
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın 57. dakikasında İrfan Can Kahveci ve Bartuğ Elmaz'ı oyuna sürdü. Fenerbahçe'de bu dakikada kenara gelen isimler Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise 60. dakikada Rayyan Baniya ve Felipe Augusto'yu sahaya sürdü. Trabzonspor'da Zubkov ve Ernest Muçi kenara gelen futbolcular oldu.
KEREM YERİNE NENE
Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, 73. dakikada oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de bu dakikada oyundan çıkan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Kerem'e alkışlarla destek verdi.
FENERBAHÇE DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 82. dakikasında direğe takıldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutu savunmaya da çarptı ve direkten sonra Andre Onana'nın ellerinde kaldı.
ASENSIO DA SAHNEDE
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marco Asensio da maçın son anlarında sahne aldı. Fenerbahçe'de 82. dakikada En-Nesyri ve Talisca çıktı. Asensio ve Cenk Tosun oyuna girdi.
TRABZONSPOR GOLE YAKLAŞTI!
Trabzonspor, karşılaşmanın 87. dakikasında gole yaklaştı. Kaptırılan top sonrası ceza sahasına giren Edin Visca'nın şutunu kaleci Ederson kurtardı. Devam eden atakta Visca, topu bir kez daha çevirmek istedi ancak savunma araya girdi.
FENERBAHÇE KAZANDI!
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.
11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.
19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin şutunda kaleci Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarparak oyun alanına geri geldi.
65. dakikada Fred'in pasında soldan atağa katılan Archie Brown topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahası önü sol çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta çıktı.
82. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Bartuğ Elmaz, ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana topu kontrol etti.
87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Visca, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.
Fenerbahçe, müsabakayı 1-0 kazandı.
Stat: Chobani
Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Dk. 57 Bartuğ Elmaz), Fred, Szymanski (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Talisca (Dk. 83 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), En-Nesyri (Dk. 83 Cenk Tosun)
Trabzonspor: Onana, Zubkov (Dk. 60 Rayyan Baniya), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Arif Boşluk), Muçi (Dk. 60 Augusto), Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe (Dk. 76 Visca), Ozan Tufan (Dk. 85 Salih Malkoçoğlu), Onuachu
Gol: Dk. 45 En-Nesyri (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 19 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onuachu, Dk. 31 Savic, Dk. 81 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 41 İsmail Yüksek, Dk. 67 Bartuğ Elmaz, Dk. 81 Brown, Dk. 90+7 Skriniar (Fenerbahçe)
