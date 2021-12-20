Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli yüzücü Emre Sakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Emre Sakçı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
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20 Aralık 2021 14:44
Milli yüzücü Emre Sakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam eden 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarı finalde yüzmeye hak kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi'de devam eden şampiyonada ay-yıldızlı yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada seçmelerde yüzdüğü 25.87'lİk derecesi ile ikinci olarak yarı final yüzmeye hak kazandı.

Federasyon, milli sporcuyu ve antrenörü Türker Oktay ve Bahar Oktay'ı tebrik ederek, yarı finalde başarılar diledi.


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