Emre Mor'dan mesaj: 'Ben hazırım'

Fenerbahçe'ye Volkan Demirel tarafından tavsiye edilip, transferi gerçekleşen ve Sarı-Lacivertli formayla kritik maçların adamı olan Emre Mor, İsmail Kartal döneminde Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin arkasında kalmış ve kiralanmıştı.
HAZIRIM SİNYALLERİ
Jose Mourinho'nun takıma katılmasını istediği oyuncu profiline uyan Emre Mor'u forma heyecanı sardı.
Takıma ilk katılan oyuncu olarak dikkat çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon yaşanacak forma rekabeti için "hazırım" sinyalleri verdi.
Fenerbahçe ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Emre Mor, Mourinho ve ekibiyle birlikte yeniden patlama yapmak istiyor.
HAZIRIM SİNYALLERİ
Jose Mourinho'nun takıma katılmasını istediği oyuncu profiline uyan Emre Mor'u forma heyecanı sardı.
Takıma ilk katılan oyuncu olarak dikkat çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon yaşanacak forma rekabeti için "hazırım" sinyalleri verdi.
Fenerbahçe ile gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi olan Emre Mor, Mourinho ve ekibiyle birlikte yeniden patlama yapmak istiyor.
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