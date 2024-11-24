Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a olay cevap!

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, Hasan Arat'ın geçmişte yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

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Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a olay cevap!
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24 Kasım 2024 21:14
Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu maçın ardından Emre Kocadağ flaş bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, mağlubiyetin ardından Hasan Arat'ın geçmişte yaptığı "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın." tweetine yanıt verdi.

Kocadağ yaptığı paylaşımda, "Sütlacın dibi tuttu…" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ayrıca, el sallama emojisi de kullandı.


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