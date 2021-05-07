Emre Kocadağ: 'Alkışlanan taraf biz olacağız!'

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray derbisi öncesi Sözcü'ye konuştu.



Son düzlüğe girdiklerini belirten Kocadağ, "En yakın rakibimizle aramızda 5 puan fark var. Arkamıza bakmadan şampiyonluğa büyük inançla yürüyoruz. Bu sezon derbi kaybetmedik ve Galatasaray derbisine galibiyet için gidiyoruz. Fatih Hoca'ya ezeli rekabet ve ebedi dostluğa uyan söylemleri için teşekkür ediyoruz. Kazanan ve alkışlanan taraf biz olacağız. Biz buralara maç maç geldik. Galip gelerek emin adımlarla şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ KANATLANACAK



Şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş'ın, deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin taktik planı da belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, kanatta görev alan futbolcuların skora olan etkisini dikkate alarak bir oyun şablonu hazırladı. 17 asist ve 6 golle Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal kilit isim olacak. Cezayirli yıldızın, sağdan sola doğru yapacağı etkili ortalar Kartal'ın önemli bir kozu olacak.



Rosier'in bindirmeleri Galatasaray'ın savunma sistemini yıpratacak. Son haftaların formda ismi Fransız sağ bekin 1 gol ve 6 asisti bulunuyor. Aboubakar'ın yokluğunda Larin'in forvette görev alacak olması nedeniyle sol kanatta Gökhan Töre'ye büyük iş düşecek. Zorlu maçlarda kritik goller atan Töre'nin sol kanattan sarı-kırmızılılara karşı önemli bir silah olması bekleniyor. 3 gol ve 1 asisti bulunan deneyimli futbolcu, göreve hazır…



ABOUBAKAR YOK, N'KOUDOU ZOR



Öte yandan Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dün Vincent Aboubakar ile N'Koudou antrenmana katılmadı. Dizindeki ödem devam eden Kamerunlu golcü Aboubakar, Galatasaray'a karşı forma giymeyecek. Fransız kanat N'Koudou'nun ise yetişmesi zor. Deneyimli futbolcu, kadroya girse bile ilk 11'de yer almayacak.



