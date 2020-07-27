Emre Kılınç'tan Galatasaray'a 4 yıllık imza!

Galatasaray'ın Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com
Emre Kılınç'tan Galatasaray'a 4 yıllık imza!
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27 Temmuz 2020 14:01
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yıldız isimlerinden Emre Kılınç, sözleşmesini tamamlayarak takımından ayrılmıştı.

beIN SPORTS'un son dakika bandıyla duyurduğu habere göre; Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

10 AĞUSTOS İMZA, 12 AĞUSTOS İDMAN

Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos'taki ilk idmanda yer alacak.

Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SİVASSPOR'UN VEDA MESAJI

Sivasspor'dan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.



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