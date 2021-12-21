Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.
40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.
40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.
Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.