Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekora imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!
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21 Aralık 2021 19:32
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.

40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.


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