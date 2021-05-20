Emre Belözoğlu: 'Sportif direktörlüğe dönme niyetim yok'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli camiada Emre Belözoğlu'nun devam etmesini isteyenler var. Ancak yeni bir teknik adam fikrini savunanlar da mevcut. Emre Belözoğlu'nun kararı ise net; "Sportif direktörlüğe dönme niyetim yok!"



Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Emre Beloğlu'nun bu sözlerini Fanatik Gazetesi'nden Faik Çetiner köşe yazısında gündeme getirdi. İşte Faik Çetiner'in köşe yazısından bazı bölümler...



"GÜNDEMDE YABANCI İSİMLER DE VAR"



"Sürpriz bir gelişme olmazsa Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden seçilerek görevine devam edecek. Başkan ve yönetici arkadaşlarının şüphesiz ilk icraatları Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü seçmek olacak. Bu konuda her sezon başı olduğu gibi her kafadan ayrı bir ses çıkıyor ve ortada birçok isim dolaşıyor. Adı öne çıkanların başında Löw geliyor. Gallardo, Favre, Dalic adlarını telafuz edenler de var.



"TEKNİK ADAM OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



Geçtiğimiz ay içinde Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın eski milli oyuncularından (Adı bende saklı) biriyle karşılaşıyor. Ayak üstü sohbette Emre Belözoğlu özetle şunları söylüyor: "Futbol hayatıma teknik direktör olarak devam etmek istiyorum. Bugüne kadar yurt içi ve dışında çok deneyimli hocalar ile çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Yurt dışında İngiltere başta olmak üzere, bir çok ülkede araştırmalar, idman bilgisi üzerine çalışmalar yaptım. Kendimi yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe dönmek niyetinde değilim."



"EMRE BELÖZOĞLU ŞANS BEKLİYOR"



Emre Belözoğlu'nu Galatasaray'dan tanıyan eski milli oyuncu da ayak üstü sohbetten sonra ona başarılar diliyor. Belözoğlu ile bu sohbeti yapan kişi benim de yakın arkadaşım, dostum. Anlaşılacağı gibi Emre Belözoğlu bu yıl kendisine bir şans daha verilmesini ve bu kez işe sezon başı başlamayı bekliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda Emre Belözoğlu'na bu şansı verir mi? Neden olmasın..."



