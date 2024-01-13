Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe'den istiyoruz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, şunları kaydetti:Transfer yasağının kalkacağını vurgulayan ve yönetimin de camiaya söz verdiğini hatırlatan Belözoğlu, transfer sorularına şu cevabı verdi:Transferlerin kendi bilgisi dahilinde yapılacağını aktaran Belözoğlu,dedi.