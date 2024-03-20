Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın ligde zorlu sınavları!

Süper Lig'e milli ara verildi. Dönüşte özellikle kümede kalma mücadelesinde büyük bir heyecan yaşanacak. Yarışta ise Türk futbolunun uzun yıllar en önemli yıldızları olarak mücadele veren isimlerinin bu kez teknik adamlık sürecindeki performansı belirleyici olacak.İşi en zor görünen 31 puandaki Gaziantep'in başında yer alan Selçuk İnan... İlk maçında Beşiktaş'ı yenerek ayağa kalkan, ancak ardından Rize'de hüsran yaşayan İnan'ın ekibi milli arada eksiklerini gidermeye çalışacak.Takımını 23 yıl aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale taşıyan Emre Belözoğlu ise Ankaragücü'nü kümede tutma hedefini gerçekleştirmek adına mücadele verecek. 33 puanlı Başkent ekibi, 7 hafta süren galibiyet hasretine milli araya girerken Başakşehir'e yenerek son vermişti.Ve Kayserispor'un başındaki Burak Yılmaz... Kısa ve kâbus dolu geçen Beşiktaş döneminin ardından devraldığı Kayserispor'da 8 maçı geride bırakan genç teknik adam yalnızca 2 galibiyet alabildi ve bir türlü ateş çemberinden uzaklaşamadı. 36 puanı bulunan Yılmaz'ın şansı elbette eski arkadaşları Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'a göre daha yüksek ama Kayserispor'un tamamen rahatlayabilmesi için en azından 8-9 puan daha toplaması gerekecek.