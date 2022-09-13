Emre Akbaba: 'Çok mutluyuz'

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Emre Akbaba, Trabzonspor galibiyeti sonrası konuştu.



Emre Akbaba, "Hocama teşekkür ederim, beni gelir gelmez ilk 11'e koydu. Takım arkadaşlarım mükemmel mücadele etti. Çok iyi oynadık. Son şampiyon Trabzonspor'dan daha fazla pozisyona girdik. Yani mutluyuz, onu demek istiyorum." diye konuştu.



Tecrübeli isim ayrıca, "Younes Belhanda ile daha önce beraber oynadık. İleride oynadığımı görünce şaşırmadım. Yeni bir yere geldim, eski takım arkadaşlarımın burada olması iyi bir şey. Bana da yardımcı oluyorlar." dedi.





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