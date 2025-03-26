Emlak Konut, Beşiktaş BOA'ya karşı seride 1-0 öne geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı 82-77 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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Emlak Konut, Beşiktaş BOA'ya karşı seride 1-0 öne geçti
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26 Mart 2025 19:32
Son güncelleme 26 Mart 2025 19:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Toplamda iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı, 28 Mart Cuma günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Abdullah Koputan

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 11, Parks 13, Macaulay 13, Ndour 12, Gamze Takmaz 2, Berfin Sertoğlu 4

Beşiktaş BOA: Peterson 10, Özge Özışık 11, Winterburn 16, Fagbenle 24, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Gizem Başaran Turan 2

1. periyot: 26-24

Devre: 47-44

3. periyot: 61-66

Beş faulle çıkanlar: 24.59 Krajisnik (Beşiktaş BOA), 39.05 Thomas (Emlak Konut)

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