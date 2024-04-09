Emirhan Arkutcu: "Bizi kandırdılar!"

Fenerbahçe U19 takımından Emirhan Arkutcu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun topu taca atacaklarını söylediklerini ancak bunu yapmadıklarını dile getirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Emirhan Arkutcu: 'Bizi kandırdılar!'
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09 Nisan 2024 08:31
Son güncelleme 09 Nisan 2024 08:32
Yarıda kalan 2023 Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, maçtan önce Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın ne olacaksa olsun" dediği iddia edildi.

Emirhan'ın da takım arkadaşlarına Kerem Aktürkoğlu'nun sözlerini aktardığı belirtildi.

"TOPU TACA ATACAĞIZ DEDİLER, KANDIRDILAR"

Ancak golden sonra şaşıran Emirhan, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" dedi.

Öte yandan Mertens ise kutlamalara katılmadı.

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