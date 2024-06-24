Emine Seçkin'den İskoçya'da gümüş madalya

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, İskoçya'da düzenlenen 4 Nations Para Badminton International Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emine Seçkin'den İskoçya'da gümüş madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2024 13:41
Son güncelleme 24 Haziran 2024 13:43
 Milli para badmintoncu Emine Seçkin, İskoçya'da düzenlenen 4 Nations Para Badminton International Turnuvası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda WH-2 tek kadınlar kategorisinde Türkiye adına Emine Seçkin yarıştı.

Ay-yıldızlı para badmintoncu Emine Seçkin, turnuvada gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery