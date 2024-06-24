Emine Seçkin'den İskoçya'da gümüş madalya

Milli para badmintoncu Emine Seçkin, İskoçya'da düzenlenen 4 Nations Para Badminton International Turnuvası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda WH-2 tek kadınlar kategorisinde Türkiye adına Emine Seçkin yarıştı.
Ay-yıldızlı para badmintoncu Emine Seçkin, turnuvada gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Glasgow şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda WH-2 tek kadınlar kategorisinde Türkiye adına Emine Seçkin yarıştı.
Ay-yıldızlı para badmintoncu Emine Seçkin, turnuvada gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
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