Emiliano Viviano: '30 zor ama Ciro Immobile atar'

Karagümrük'ün eski kalecisi Emiliano Viviano, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için konuştu.
Viviano yaptığı açıklamada, "Immobile bu yıl Türkiye'de 30 gol atar. Immobile'nin yerinde olsaydım Lazio'dan ayrılırdım, Lazio'nun yerinde olsaydım da Ciro'yu gönderirdim çünkü belli şeyler yaşandığında değişim zamanı gelmiş demektir." dedi.
Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 7 gol kaydeden Ciro ile ilgili başarılı kaleci ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl sakatlıklar ve biraz da eleştiriler vardı ama sizi temin ederim ki Türkiye'de kolay kolay 30 gol atamazsınız!"
Viviano yaptığı açıklamada, "Immobile bu yıl Türkiye'de 30 gol atar. Immobile'nin yerinde olsaydım Lazio'dan ayrılırdım, Lazio'nun yerinde olsaydım da Ciro'yu gönderirdim çünkü belli şeyler yaşandığında değişim zamanı gelmiş demektir." dedi.
Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 7 gol kaydeden Ciro ile ilgili başarılı kaleci ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl sakatlıklar ve biraz da eleştiriler vardı ama sizi temin ederim ki Türkiye'de kolay kolay 30 gol atamazsınız!"
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