Emeklilik kararı yakın: Luis Suarez

MLS ekiplerinden Inter Miami, sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona erecek Luis Suarez ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.





EMEKLİLİK KONUSU DA GÜNDEMDE!





AS'ın haberine göre, son dakika büyük bir sürpriz yaşanmazsa Luis Suarez, gelecek sezon Inter Miami forması giymeyecek. Luis Suarez'in geleceği belirsiz gözürken emeklilik konusu da gündeme gelmeye başladı.



YÜKSEK MAAŞI SORUN!



Uruguaylı golcünün ayrılığı Miami ekibinin ekonomik yapısını dengelemesi açısından önemli olacak. Suarez, takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri konumunda



Bu sezon Inter Miami formasıyla 25 maçta süre bulan Suarez, 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.









