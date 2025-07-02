Emeklilik kararı yakın: Luis Suarez

Inter Miami'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Luis Suarez'in, gelecek kararında emeklilik konusu yer alıyor.

calendar 02 Temmuz 2025 19:20 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025 19:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Emeklilik kararı yakın: Luis Suarez
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MLS ekiplerinden Inter Miami, sözleşmesi 2025 yılının aralık ayında sona erecek Luis Suarez ile sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

EMEKLİLİK KONUSU DA GÜNDEMDE!

AS'ın haberine göre, son dakika büyük bir sürpriz yaşanmazsa Luis Suarez, gelecek sezon Inter Miami forması giymeyecek. Luis Suarez'in geleceği belirsiz gözürken emeklilik konusu da gündeme gelmeye başladı.

YÜKSEK MAAŞI SORUN!

Uruguaylı golcünün ayrılığı Miami ekibinin ekonomik yapısını dengelemesi açısından önemli olacak. Suarez, takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri konumunda

Bu sezon Inter Miami formasıyla 25 maçta süre bulan Suarez, 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

 

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