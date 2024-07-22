Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, Fransa Milli Takımı formasını tercih etmeme sebebinin Kamerun ile olan ilişkileri nedeniyle olduğunu söyledi.



Embiid'in Fransa adına oynama kararından vazgeçerek ABD Takımı'na katılması, basketbol camiasında öfke ve kafa karışıklığına yol açmıştı.



Ancak yakın zamanda yaptığı bir sohbette Embiid, bu konuda fikrini değiştirmesine sebep olan faktörü detaylı bir şekilde şu ifadelerle dile getirdi:



"Bu kararın aceleyle verildiğini düşündüm çünkü mümkün olduğu kadar üzerine düşünmek istiyordum ve kararın verilmesi gerektiğinde de Fransa'nın ültimatom vermesinin bir faydası olmamıştı. Son tarihi bilmiyordum. Twitter'da görmüştüm ve 'Bu nereden çıktı?' demiştim.



Her zaman Kamerun'un ilk tercihim olduğu biliniyordu. Ve eğer katılmaya hak kazansalardı doğduğum ülke için oynayacaktım, çünkü Olimpiyatlarda oynamak başlı başına bir hayalimdi.



Beni oldukça rahatsız eden şeylerden bir tanesi de Fransa ile Kamerun ve genel olarak Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerdi. Hem tarihsel anlamda, hatta hem de şu anda.



Şu anda bile orada pek çok şey oluyor, bunca yıldır baskı olduğu için Fransızları kovmaları yönünde çok fazla tepki var. Bu kararın zor olacağını biliyordum. Ailem Kamerun'da olduğundan dolayı, onları bu tür şeylere maruz bırakmak istemedim ve güvende olmalarını istedim. Fransa ile Kamerun veya Afrika ülkeleri arasındaki ilişkiler genel olarak iyi durumda değil."



30 yaşındaki Embiid, 1994 yılında Kamerun'un Yaounde şehrinde doğdu. Basketbol kariyerine başlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan 76ers pivotu, aynı zamanda 2022 yılının Temmuz ayında Fransız vatandaşlığını da almıştı. Embiid bu yaz üç farklı ülkede oynamaya hak kazanmış ve başlangıçta Fransa'yı seçmiş olmasına rağmen, son anda ABD Takımı'nı tercih etmesiyle bu kararından dönmüştü.





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