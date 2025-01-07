Elon Musk için Liverpool açıklaması!

Elon Musk'ın Liverpol'u satın alacağı iddialarının ardından yeni bir açıklama geldi.



Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu için gelen, "Oğlunuz Liverpol'u satın almak istiyor mu?" sorusunun ardından, "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor." yanıtını verdi.



Liverpol'u satın almanın Elon Musk'ın hedefleri arasında olup olmadığı sorusuna yanıt veren Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpol'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var." diye konuştu.



