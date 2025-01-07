Elon Musk için Liverpool açıklaması!

Errol Musk, oğlu Elon Musk'ın Liverpool'u satın alacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Elon Musk için Liverpool açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2025 16:53
Elon Musk'ın Liverpol'u satın alacağı iddialarının ardından yeni bir açıklama geldi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk, oğlu için gelen, "Oğlunuz Liverpol'u satın almak istiyor mu?" sorusunun ardından, "Bu konuda yorum yapamam, fiyatı yükselteceklerdir. Evet, bunu dile getirdi ama bu satın alacağı anlamına gelmiyor." yanıtını verdi.

Liverpol'u satın almanın Elon Musk'ın hedefleri arasında olup olmadığı sorusuna yanıt veren Errol Musk, "Evet, tabii ki istiyor. Bunu herkes ister, ben de isterim. Büyükannesi Liverpol'da doğdu. Bizim de orada akrabalarımız var ve Beatles'ın pek çoğunu tanıma şansımız oldu çünkü ailemin bir kısmıyla birlikte büyüdüler. Yani Liverpool ile bir bağımız var." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery